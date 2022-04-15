Французькі підприємці створили платформу для допомоги українським стартапам

Французькі стартапери заснували платформу для допомоги українським стартапам – UAFounders.

На ній засновники можуть публікувати запити про проблеми їх бізнесу, повідомляє ain.ua.

Зазначається, що UAFounder.org – це двосторонній ринок допомоги. Українські стартапи можуть публікувати запити про збір коштів, пошук нових ринків або найм. Французькі компанії будуть відповідати на них або публікувати власні пропозиції допомоги.

Платформу заснували співзасновник Spitche Кевін Марковські та технічний радник Бенуа Гіллоз. Spitche розвивають продукт, який дозволяє брендам гейміфікувати свою взаємодію зі користувачами.

У майбутньому платформа додасть розділ пошуку партнерів, для інвесторів, які бажають інвестувати в українські стартапи та допомогти економіці країни відновитися.

Як повідомлялося, Google оголосив про запуск фонду підтримки для українських стартапів на $5 млн.