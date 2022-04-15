Президент Польщі підписав закон про заборону імпорту вугілля з РФ та Білорусі

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про спеціальні рішення для протидії агресії проти України, який серед іншого забороняє імпорт вугілля з РФ і Білорусі.

Як повідомляє видання Biznes Alert, метою закону є прийняття правових рішень на національному рівні, які дозволять ефективно застосовувати положення, випущені Європейським Союзом у відповідь на напад Росії на Україну, передає Європейська правда.

З огляду на безпеку країни, закон забороняє ввезення на територію Польщі вугілля та коксу, що надходять з території РФ або Білорусі. Відповідальним за контроль заборони буде керівник митниці та податкової служби, який зможе накласти арешт на товари та подати заяву про конфіскацію товару до казначейства.

Фізичним або юридичним особам, які порушують вищезгадану заборону, загрожує штраф до 20 млн злотих ($4,65 млн)

Водночас суб'єктам, які постраждали від цієї заборони, буде відшкодовано збитки, яких вони зазнають у результаті накладених санкцій.

Закон набуває чинності на наступний день після його опублікування.