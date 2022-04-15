Вірменія провела платежі за російський газ у рублях

Вірменія перейшла на платежі за російський газ у рублях.

Про це заявив міністр економіки країни Ваган Керобян, передає "Радио Азатутюн".

За його словами, ціноутворення відбувається у доларах, але оплата проводиться у рублях. "Наскільки я знаю, останні кілька платежів були саме в рублях, але за відповідним курсом", – сказав він.



Представник "Газпрому" Сергій Купріянов підтвердив, що контракт із Єреваном "вже кілька років дозволяє платити за газ у рублях, і ця можливість використовується". За контрактом Вірменія отримує газ аз $165 за тисячу кубометрів. "Газпром" є єдиним постачальником до Вірменії природного газу, який продається споживачам.



Раніше Керобян заявляв, що покупка газу за рублі є позитивним розвитком для Вірменії. "Якщо ми зафіксуємо ціну в рублях, це буде дуже великий успіх, тому що ми зараз маємо проблему, коли наші експортери, не маючи впевненості в майбутньому курсі рубля, надто неохоче оцінюють свій експорт у російських рублях. Якщо у нас буде фіксована ціна на газ у рублях, це дозволить нам через зворотні угоди давати нашим експортерам фіксований майбутній курс рубля", – говорив міністр.

Нагадаємо, що наприкінці березня на тлі санкцій, введених проти Росії через розв'язану нею війну в Україні, президент РФ підписав указ про продаж газу "недружнім країнам" за рублі. Для того, щоб заплатити за газ, західні країни мають відкрити рублеві рахунки в "Газпромбанку".

Водночас Європейський Союз попередив держави-члени, що вимога Путіна про те, щоб "недружні країни" платили за російський газ у рублях, порушить санкції, введені після вторгнення в Україну. Більшість країн-членів заявили, що не платитимуть за газ у рублях.