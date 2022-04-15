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Обсяг готівки в обігу збільшився з початку року на 57 мільярдів, – Нацбанк

гривня,тисяча

Станом на 1 квітня в обігу України перебувало готівки на 685 млрд грн, що на 57,4 млрд грн або на 9,2% більше, ніж на початку 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Зокрема, майже 3,1 млрд шт. банкнот на загальну суму 679,8 млрд грн, а також майже 14,1 млрд шт. монет на суму 5,09 млрд грн.

"Таке зростання, на думку Національного банку, пояснюється підвищеним попитом громадян на готівку, що спостерігався внаслідок невизначеності на початку війни", – йдеться у повідомленні.

Водночас, зазначається, якщо на початку війни відчувався значний попит на готівку, то в другій половині березня розпочалося вилучення готівки з обігу. Загалом за березень готівка в обігу зросла лише на 2,8% (або на 18,7 млрд грн).

Нацбанк зазначив, що на одного жителя України припадало 74 банкноти та 166 платіжних розмінних та обігових монет (на 1 січня 2022 року – 71 та 162 шт. відповідно).

Найбільше в обігу банкноти номіналом 200 гривень та монет у 10 копійок (25% та 28,5% від загальної кількості в обігу відповідно).

Водночас найменше в готівковому обігу банкнот номіналом 1000 гривень (113,1 млн шт. або 3,7% від загальної кількості банкнот в обігу), монет – номіналом 10 гривень (112,2 млн шт. або 0,8% від загальної кількості монет в обігу).

Обсяг готівки в обігу збільшився з початку року на 57 мільярдів, – Нацбанк 01

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"Таке зростання, на думку Національного банку, пояснюється підвищеним попитом громадян на готівку, що спостерігався внаслідок невизначеності на початку війни", - йдеться у повідомленні.

Таке зростання, дебіли з НБУ, пояснюється тим, що більшість торгових підприємств у багатьох областях України закриті, а інши не приймають к оплаті банківськи картки.
Доречі, війна в нас йде вже 8 років...
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15.04.2022 21:26 Відповісти

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