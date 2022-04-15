Google відключила платежі з РФ

Компанія Google відключила платежі з Росії для будь-яких російських карток.

Про це повідомили в компанії, заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Сплатити не можна жодним видом російських карток. Також скасували підписку з платежами з мобільного", – додав він.

Як повідомлялося, Google оголосив про запуск фонду підтримки для українських стартапів на $5 млн.