Google відключила платежі з РФ
Компанія Google відключила платежі з Росії для будь-яких російських карток.
Про це повідомили в компанії, заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
"Сплатити не можна жодним видом російських карток. Також скасували підписку з платежами з мобільного", – додав він.
Як повідомлялося, Google оголосив про запуск фонду підтримки для українських стартапів на $5 млн.
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