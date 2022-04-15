У Києві рівень оплати за комунальні послуги перевищує 55%, – Кличко

У Києві рівень оплати за комунальні послуги складає більше 55%.

Про це сказав Київський міський голова Віталій Кличко в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

"Хочу зазначити, що мешканці міста навіть у такий складний час платять за комунальні послуги. У столиці на сьогодні понад 55% оплати за всі послуги. Хочу подякувати киянам за їх свідомість і розуміння. Бо ці кошти ми направляємо в першу чергу на закупівлю необхідних ресурсів, матеріалів, а також на заробітну платню працівникам наших підприємств", – сказав Кличко.

Також він наголосив, що зараз через усі муніципальні сервіси за комунальні послуги можна сплатити без комісії.