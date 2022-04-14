"Укргазвидобування" сьогодні реалізувало скраплений газ за рекордною за всю історію ціною

АТ "Укргазвидобування" на сьогоднішніх торгах реалізувало скраплений газ за рекордною за всю історію ціною 57 000 грн/т.

Про це enkorr повідомили гравці ринку.

З урахуванням такої вартості продукту на аукціоні його ціна в роздрібних мережах АЗС, за розрахунками Консалтингової групи "А-95", може сягнути 34 грн/л, що навіть трохи більше від середньої ціни бензину марки А-95 (33,96 грн/л на 14 квітня)

"Ось ця ціна (на автогаз – ред.) – це наслідки дефіциту, що утворився на ринку", – сказав один із покупців ресурсу, додавши, що він не уявляє перспективи, яка чекає на ринок.

"Здавалося б, із такою ціною на стеллі автогаз мають припинити купувати звичайні автолюбителі. Але вони не мають іншого виходу, окрім як заправлятися автогазом, який є на сьогоднішній день на заправках, бо немає бензину", – зазначив ще один співрозмовник видання.

Раніше директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн висловив думку, що урядові України необхідно тимчасово відмовитись від державного регулювання цін на пальне на АЗС задля стимулювання імпорту через західний кордон.