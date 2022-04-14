Київський метрополітен відновить рух потягів обома коліями із завтрашнього дня

З сьогоднішнього дня, 15 квітня, на "синій" та "зеленій" гілках столичного метро відновлено рух поїздів по обох коліях.

На "червоній" гілці метро обома коліями рух відновлено між станціями "Академмістечко" та "Шулявська", по одній колії потяги курсуватимуть між станціями "Шулявська" та "Театральна", повідомляє пресслужба Київської міської адміністрації.

Орієнтовний інтервал руху на всіх гілках складатиме 30 хвилин.

Рух поїздів буде здійснюватися на "червоній" гілці від станції "Академмістечко" до станції "Театральна", на Синій гілці – від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки", на зеленій гілці від станції метро "Сирець" до станції "Червоний хутір".

Наразі працюють пересадочні вузли: "Золоті ворота"-"Театральна"; "Площа Льва Толстого"-"Палац спорту". Без зупинки поїзди прослідують станції "Майдан Незалежності" та "Кловська".

Метрополітен для перевезень пасажирів працює з 07:30 до 19:00, однак цей графік може оперативно змінюватися за необхідності.

Підземні станції метро також цілодобово приймають людей як укриття.