Ціни на газ в Європі опустилися нижче $1100 за тисячу кубометрів

Спотова ціна газу на майданчику TTF у Нідерландах з постачанням на "день уперед" 14 квітня станом на закриття знизилася до 97 євро за МВт-год, що приблизно відповідає $1 083 за тисячу кубометрів.

Порівняно з показником на закриття попереднього торгового дня ціна газу знизилася на 7,4%, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, 7 березня спотова ціна газу в Європі оновила історичний рекорд, взявши планку $3900 за тисячу кубометрів. Однак згодом в той же день біржові ціни скорегувалися до $2980 за тисячу кубометрів.

З того часу спотові ціни на газ знижувались, закріпившись на рівні близько 100 євро за МВт-год.