Ірландія виділить 3 мільйони євро на роботу Міжнародного кримінального суду

Ірландія оголосила про виділення додаткових 3 млн євро для роботи Міжнародного кримінального суду.

Про це повідомив міністр закордонних справ та оборони Ірландії Саймон Ковені на спільному з главою МЗС України Дмитром Кулебою брифінгу в Києві, передає Укрінформ.

"Сьогодні я оголошую про додаткові 3 млн євро підтримки для роботи Міжнародного кримінального суду, щоб гарантувати його всебічну роботу. Я знаю, що прокурор був тут протягом останніх двох днів. І, звичайно, ми побачимо присутність МКС в Україні протягом багатьох наступних тижнів", – сказав він.

Міжнародний кримінальний суд у березні за зверненням 42 країн оголосив про початок розслідування воєнних злочинів внаслідок вторгнення РФ в Україну.