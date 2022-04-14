Нацбанк дозволив продаж готівкової валюти населенню

Національний банк України з 14 квітня дозволив банкам продавати готівкову іноземну валюту населенню в межах суми з певними обмеженнями, частково скасувавши повну заборону на продаж готівкової валюти, яка діяла з 24 лютого.

Відповідне рішення затверджене постановою правління НБУ №71 від 14 квітня, яка вже набула чинності, повідомляє пресслужба регулятора.

"Очікується, що відновлення продажу готівкової валюти банками сприятиме зменшенню можливостей для функціонування ринку нелегальних валютообмінних операцій та відповідно зниженню ризиків для громадян", – зазначається у повідомленні.

Водночас для запобігання тиску на валютний ринок НБУ встановив, що банк може продавати населенню валюти не більше, ніж придбав. Така різниця розраховуватиметься, починаючи з 13 квітня.

Додатково Національний банк визначив особливості встановлення курсів готівкових валют для операцій уповноважених установ із клієнтами, зокрема:

курс продажу готівкової валюти може відхилятися не більше ніж на 10% від офіційного курсу НБУ на день здійснення операції;

курс купівлі готівкової валюти уповноваженими установами не має бути нижчим за офіційний курс НБУ на день здійснення операції.

Водночас Нацбанк наголошує, що продаж безготівкової валюти банками клієнтам–фізичним особам і надалі заборонений, крім низки виключень, визначених постановою №18 від 24 лютого (зі змінами).

Крім того, з метою недопущення неконтрольованого виведення капіталу за кордон Національний банк заборонив банкам достроково погашати кредити, отримані ними від нерезидентів.