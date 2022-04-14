"Укренерго" відновило роботу 60% зруйнованих мереж у Київській та Чернігівській областях

НЕК "Укренерго" ввела в роботу майже 60% зруйнованої внаслідок бойових дій інфраструктури магістральних мереж у Київській та Чернігівській, а також Миколаївській областях, планує завершити основні роботи на початок травня.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Тримаємо високий темп робіт по відновленню магістральних мереж Київщини та Чернігівщини. Від моменту, коли ці регіони покинули окупанти, 60% інфраструктурних об’єктів вже полагоджено та введено в роботу. Завдяки цьому забезпечено надійне енергоживлення для майже 3 млн споживачів", – написав Кудрицький.

За його словами, до початку травня всі роботи будуть завершені.

Як уточнили в "Укренерго", на сьогоднішній день вже завершено ремонти семи високовольтних ліній класу напруги 750 кВ та 330 кВ, ще 12 ліній знаходяться на різних стадіях ремонту.

Також відновлюється обладнання двох високовольтних підстанцій, які постраждали від обстрілу.

"За останні два тижні ремонтні бригади "Укренерго" усунули понад 200 обривів дроту на лініях та відремонтували 23 пошкоджені опори. На двох підстанціях класу напруги 750 кВ та 300 кВ замінено понад 30 одиниць пошкодженого обладнання", – поінформували в компанії.

Ремонтники розпочали роботи відразу, як тільки отримали на це відповідний дозвіл від Збройних Сил України та саперів, уточнює "Укренерго".