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Сервісні центри МВС відновили практичні іспити для отримання водійських прав

водитель

Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ (МВС) відновлюють складання практичного іспиту для отримання водійських прав категорії "В" у безпечних регіонах.

Як повідомляє пресслужба МВС, всі маршрути для здачі іспитів погоджено з військовими державними адміністраціями.

Запис на практичний іспит здійснюватиметься за особистим зверненням громадянина або за номерами телефонів обраного сервісного центру МВС, що вказані на інформаційному порталі 👉 https://www.hscmvs.com/

В міністерстві нагадали, що Кабінет міністрів 25 березня спростив процедуру складання практичних іспитів у період дії воєнного стану в один етап:

  • на дорогах загального користування – для відкриття категорій B, BE, C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E;
  • на автомайданчику – A1, A та B1.

МВС зазначає, що в умовах воєнного стану робота сервісних центрів у відносно безпечних регіонах України майже повноцінно відновлена.

Станом на сьогодні з об’єктивних причин досі не відновлено послуги:

  • виготовлення довідки про несудимість;
  • верифікація посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;
  • обмін посвідчення водія з доставкою "Укрпоштою";
  • зняття з обліку авто у зв’язку з вибраковкою.

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Сейчас, когда в все не хватает водителей, могли бы теорию отменить
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14.04.2022 21:27 Відповісти

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