Сервісні центри МВС відновили практичні іспити для отримання водійських прав

Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ (МВС) відновлюють складання практичного іспиту для отримання водійських прав категорії "В" у безпечних регіонах.

Як повідомляє пресслужба МВС, всі маршрути для здачі іспитів погоджено з військовими державними адміністраціями.

Запис на практичний іспит здійснюватиметься за особистим зверненням громадянина або за номерами телефонів обраного сервісного центру МВС, що вказані на інформаційному порталі 👉 https://www.hscmvs.com/

В міністерстві нагадали, що Кабінет міністрів 25 березня спростив процедуру складання практичних іспитів у період дії воєнного стану в один етап:

на дорогах загального користування – для відкриття категорій B, BE, C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E;

на автомайданчику – A1, A та B1.

МВС зазначає, що в умовах воєнного стану робота сервісних центрів у відносно безпечних регіонах України майже повноцінно відновлена.

Станом на сьогодні з об’єктивних причин досі не відновлено послуги: