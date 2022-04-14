Сервісні центри МВС відновили практичні іспити для отримання водійських прав
Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ (МВС) відновлюють складання практичного іспиту для отримання водійських прав категорії "В" у безпечних регіонах.
Як повідомляє пресслужба МВС, всі маршрути для здачі іспитів погоджено з військовими державними адміністраціями.
Запис на практичний іспит здійснюватиметься за особистим зверненням громадянина або за номерами телефонів обраного сервісного центру МВС, що вказані на інформаційному порталі 👉 https://www.hscmvs.com/
В міністерстві нагадали, що Кабінет міністрів 25 березня спростив процедуру складання практичних іспитів у період дії воєнного стану в один етап:
- на дорогах загального користування – для відкриття категорій B, BE, C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E;
- на автомайданчику – A1, A та B1.
МВС зазначає, що в умовах воєнного стану робота сервісних центрів у відносно безпечних регіонах України майже повноцінно відновлена.
Станом на сьогодні з об’єктивних причин досі не відновлено послуги:
- виготовлення довідки про несудимість;
- верифікація посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;
- обмін посвідчення водія з доставкою "Укрпоштою";
- зняття з обліку авто у зв’язку з вибраковкою.
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