"Укрзалізниця" відновила курсування "Слобожанського експресу" між Харковом і Сумами

Регіональний потяг "Слобожанський експрес" частково відновив роботу.

Про це повідомили в регіональній філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця", інформує Харківська ВЦА.

"Знову поєднуємо Слобожанщину. Поки, нажаль, без заїзду в Луганську область та Попасну", – уточнили в регіональній філії.

Зокрема, наразі відновлено так звану Сумську лінію маршруту. Поїзд відправлятиметься з Харкова щоденно о 08:00, до Ворожби прибуватиме о 12:35. Зворотно поїзд відправлятиметься о 13:05 і прибуватиме до Харкова о 17:32.

На маршруті курсуватиме дизель-поїзд ДПКр-3 вітчизняного виробництва.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" 18 грудня 2021 року запустила новий регіональний поїзд "Слобожанський експрес", який з’єднає Луганську, Харківську та Сумську області. Він курсував за маршрутами Харків – Попасна – Харків і Харків – Суми – Ворожба – Харків. У перший рейс із пасажирами потяг вирушить 19 грудня 2021 року.