"Укрзалізниця" відновила курсування "Слобожанського експресу" між Харковом і Сумами
Регіональний потяг "Слобожанський експрес" частково відновив роботу.
Про це повідомили в регіональній філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця", інформує Харківська ВЦА.
"Знову поєднуємо Слобожанщину. Поки, нажаль, без заїзду в Луганську область та Попасну", – уточнили в регіональній філії.
Зокрема, наразі відновлено так звану Сумську лінію маршруту. Поїзд відправлятиметься з Харкова щоденно о 08:00, до Ворожби прибуватиме о 12:35. Зворотно поїзд відправлятиметься о 13:05 і прибуватиме до Харкова о 17:32.
На маршруті курсуватиме дизель-поїзд ДПКр-3 вітчизняного виробництва.
Як повідомлялося, "Укрзалізниця" 18 грудня 2021 року запустила новий регіональний поїзд "Слобожанський експрес", який з’єднає Луганську, Харківську та Сумську області. Він курсував за маршрутами Харків – Попасна – Харків і Харків – Суми – Ворожба – Харків. У перший рейс із пасажирами потяг вирушить 19 грудня 2021 року.
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