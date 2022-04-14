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Абрамович (112) Велика Британія (1174) санкції (4106)

Британія запровадила санкції проти партнерів Абрамовича, що мали сховати його активи

абрамович,роман

Велика Британія включила до санкційного списку давніх бізнес-партнерів російського мільярдера Романа Абрамовича – Давида Давидовича та Євгєнія Тененбаума.

Як повідомляє британське казначейство, активи цих двох підприємців заморожено, інформує Інтерфакс-Україна.

Сам Абрамович підпав під блокуючі санкції Великої Британії у березні. У цьому списку вже знаходиться його ключовий партнер Євген Швідлер.

Як повідомлялося, раніше видання The Wall Street Journal з’ясувало, що всього за кілька годин після того, як Росія вторглася в Україну, інвестиційну компанію Norma Investments Ltd., яку давно пов’язували з російським олігархом Романом Абрамовичем, офіційно переоформили на його давнього бізнес-партнера Давида Давидовича.

Видання вказувало, що передача контролю над цією інвесткомпанією бізнес-партнеру відбулася до того, як Великобританія та ЄС ввели санкції проти Абрамовича, звинувативши його у співпраці з режимом президента Росії Володимира Путіна. Таким чином Абрамович міг спробувати обійти санкції і запобігти заморожуванню активів.

WSJ зазначає, що зміна формального власника Norma відбулася на тлі ширших спроб російського мільярдера позбутися або переоформити свої активи. Зокрема, останніми днями приватний літак Абрамовича курсує між Ізраїлем, громадянство якого він також має, Туреччиною та Росією. Водночас 533-футова суперяхта Абрамовича Eclipse та 460-футова My Solaris покинули води країн та територій, що мають дотримуватися санкцій проти Абрамовича. Кілька інших суперяхт, що належать іншим санкціонованим олігархам, були арештовані або затримані в портах Франції та Італії. Крім того, невдовзі після російського вторгнення пан Абрамович виставив на продаж свій футбольний клуб "Челсі".

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Абрамовіч жидобільшовицьке породження корупційного режиму і все чим це чмо володіє є результатом відкатів у діючий режим. Наприклад. Купив в Березовського нафтову компанію за 3 мільярди і вже за рік продав державі за 13 мільярдів. Тут навіть ідіоту зрозуміло що до чого. Абрамовіч це еталон для Коломойського. І кумир Зєлєнського, який особисто просив Байдена вивести Абрамовіча з під санкцій "бо він виконує важливу роль в перемовинах з ******". Думаю офшорний Зєля з цієї оборудки забезпечив себе до віку... Два чоботи пара - брудні покидьки...
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14.04.2022 20:16 Відповісти
Не внялі прошенію зєлєнявого папустить санкциї с падєльніков знищення України
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14.04.2022 20:43 Відповісти

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