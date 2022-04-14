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США вже ввели основні санкції проти Росії, – Білий дім

сша,прапор

Влада США вважає, що вже ввела основну частину санкцій проти РФ, і тепер необхідно добиватися їх виконання.

Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми вважаємо, що ухвалили основні санкції, а найближчими днями ми зосередимо нашу увагу на спробах уникати їхньої дії", – сказав Салліван.

За його словами, наступні два тижні адміністрація США оголосить про заходи щодо виявлення тих, хто допомагає РФ обійти санкції, введені через розв'язану РФ повномасштабну війну проти України і через агресію російських військ, що шокує світ.

"Я думаю, у найближчі один-два тижні ми оголосимо про тих, хто сприяє обходу санкцій як у Росії, так і за її межами", – наголосив радник.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден під час телефонної розмови домовились про посилення санкцій проти Росії.

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