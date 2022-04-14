БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1838 відвідувачів онлайн
Новини
950 0
Краматорськ (43) Енергомашспецсталь (10) Єфімов (51)

Окупанти обстріляли завод "Росатома" у Краматорську

энергомашспецсталь

Російські окупанти обстріяли підриємство "Енергомашспецсталь" (ЕМСС, Краматорськ Донецької області), власником якого є російський "Атоменергомаш", що входить до складу корпорації "Росатом".

Про це президент ПАТ "Енергомашспецсталь", народний депутат Максим Єфімов повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Година тому ракета потрапила до ЕМСС, зруйнувавши один із цехів, технологічно важливих для виготовлення замовлень. Кількість жертв та руйнування уточнюються. Жодних військових там не було. Знищують промисловість України", – написав Єфімов.

Як повідомлялося, ПАТ "Енергомашспецсталь" за підсумками роботи у 2020 році отримало збиток у розмірі 1,4 млрд грн після чистого прибутку у розмірі 866,4 млн грн роком раніше.

"Енергомашспецсталь" – найбільший в Україні виробник спеціального литва та кованих виробів індивідуального та дрібносерійного виробництва для металургії, суднобудування, енергетики (вітро-, паро-, гідро-, атомної) та загального машинобудування.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 