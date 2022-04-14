Нацбанк рекомендував реструктуризувати борги громадян за споживчими кредитами

Національний банк у зв'язку із суттєвим погіршенням фінансового стану позичальників, які втратили роботу у період війни, рекомендує фінансовим установам активніше пропонувати своїм клієнтам-споживачам реструктуризацію заборгованості за споживчим кредитом або кредитні канікули.

Про це йдеться у відкритому листі Національного банку, адресованому банкам, небанківським фінансовим установам і колекторським компаніям, повідомляє пресслужба регулятора.

"Такі кроки з боку фінансових установ дадуть можливість громадянам, які зараз опинилися в скрутному становищі, тимчасово не обслуговувати кредити та повернути їх тоді, коли це буде можливо", – йдеться у повідомленні.

Водночас Національний банк нагадує банкам, іншим фінансовим установам та колекторським компаніям про необхідність дотримуватися правил під час обслуговування споживчих кредитів: