Нацбанк рекомендував реструктуризувати борги громадян за споживчими кредитами
Національний банк у зв'язку із суттєвим погіршенням фінансового стану позичальників, які втратили роботу у період війни, рекомендує фінансовим установам активніше пропонувати своїм клієнтам-споживачам реструктуризацію заборгованості за споживчим кредитом або кредитні канікули.
Про це йдеться у відкритому листі Національного банку, адресованому банкам, небанківським фінансовим установам і колекторським компаніям, повідомляє пресслужба регулятора.
"Такі кроки з боку фінансових установ дадуть можливість громадянам, які зараз опинилися в скрутному становищі, тимчасово не обслуговувати кредити та повернути їх тоді, коли це буде можливо", – йдеться у повідомленні.
Водночас Національний банк нагадує банкам, іншим фінансовим установам та колекторським компаніям про необхідність дотримуватися правил під час обслуговування споживчих кредитів:
- у період дії воєнного стану та в 30-денний строк після дня його припинення або скасування споживач за договором про споживчий кредит не нестиме відповідальності перед кредитодавцем у разі прострочення виконання зобов’язань за споживчим кредитом;
- у разі допущення такого прострочення споживач звільняється, зокрема, від обов’язку сплати кредитодавцю неустойки (штрафу, пені) та інших платежів, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) споживачем зобов’язань за таким договором;
- неустойка (штраф, пеня) та інші платежі, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит, нараховані включно з 24 лютого 2022 року за прострочення виконання за таким договором, підлягають списанню;
- забороняється в разі невиконання зобов’язань за договором про споживчий кредит збільшення процентної ставки за користування кредитом, крім випадків, коли встановлення змінюваної процентної ставки передбачене кредитним договором чи договором про споживчий кредит;
- під час дії кредитних канікул не передбачене скасування відсотків за користування кредитними коштами. Таке нарахування є правомірним із боку кредитора;
- необхідно дотримуватися законодавчо встановлених вимог щодо взаємодії зі споживачами та іншими особами під час врегулювання простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки).
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