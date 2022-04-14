ЄБРР схвалив програму на 2 мільярда євро у відповідь на війну Росії проти України

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалив рамкову програму на суму до 2 млрд євро в рамках "Пакету стійкості ЄБРР", що є широким стратегічним підходом банку у відповідь на війну, яку веде Росія проти України.

Про це йдеться в повідомленні банку, передає Інтерфакс-Україна.

"У рамковій програмі будуть використовуватися різні види фінансових інструментів для приватних клієнтів, суверенів, муніципалітетів, муніципальних компаній та інших державних підприємств та фінансових посередників (включно з державними банками) в Україні та сусідніх країнах, які постраждали від припливу українських біженців", – сказано в повідомленні.

Згідно з ним, рада директорів прийняла відповідне рішення 4 квітня. До постраждалих країн він включив Болгарію, Хорватію, Чехію, Естонію, Угорщину, Латвію, Литву, Молдову, Польщу, Румунію, Словенію та Словаччину.

Підпроєкти надаватимуться за рахунок звичайних ресурсів банку, включно з його фінансуванням під гарантії донорів.

Загальна мета програми – допомогти підтримувати надання послуг та захистити ділову активність в Україні та постраждалих країнах із кінцевою метою збереження коштів для існування, уточнив ЄБРР.

"Для України рамкова програма охоплює всі сектори, приділяючи особливу увагу енергетичній безпеці, життєво важливій інфраструктурі, продовольчій безпеці та підтримці ланцюжка постачання фармацевтичної продукції", – наголошується в релізі.

У разі постраждалих країн вирішуватимуться проблеми, пов'язані з біженцями, які в основному охоплюють такі галузі, як енергетична безпека, муніципальна та національна інфраструктура, а також ліквідність через ринки капіталу та фінансових посередників.

"Внаслідок війни в Україні ринок ліквідності та довгострокового фінансування практично закритий, а в постраждалих країнах суттєво обмежений, оскільки як місцеві, так і міжнародні фінансові інститути посилюють апетит до ризику. Фінансування ЄБРР надається у надзвичайних обставинах війни та ефективно усуває дефіцит ліквідності, а також забезпечує велику фінансову безпеку, спричинену безпрецедентно несприятливими ринковими умовами та підвищеною невизначеністю", – підсумовується у документі.