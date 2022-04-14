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ВР (2804) призначення (1127) парламент (1916) Мінекології (184)

Рада призначила нового міністра захисту довкілля

стрелец

Верховна Рада на засіданні у п’ятницю, 14 квітня, призначила Руслана Стрільця міністром захисту довкілля та природних ресурсів України.

Відповідне подання прем’єр-міністра Дениса Шмигаля підтримали 285 народних депутатів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Як повідомлялося, Руслан Стрілець виконував обов’язки міністра захисту довкілля та природних ресурсів з листопада 2021 року, до цього він обіймав посаду заступника міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

На посаді очільника міністерства він змінив Романа Абрамовського, який подав у відставку.

До призначення на посаду в Мінприроди Руслан Стрілець у 2019-2020 роках працював заступником директора Департаменту з питань управління відходами, екологічної безпеки та переходу до кругової економіки в об’єднаному Міністерстві енергетики та захисту довкілля України.

Раніше з 2014 року він очолював департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації.

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