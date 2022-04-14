Вторгнення Росії в Україну створює ризики для економіки єврозони, – ЄЦБ

Розв’язана Росією повномасштабна війна проти України та її наслідки створюють ризик для уповільнення темпів зростання ВВП країн єврозони.

Про це голова Європейського Центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард заявила у ході прес-конференції в четвер, присвяченій монетарній політиці, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ризик уповільнення темпів зростання ВВП суттєво збільшився в результаті (розв'язаної Росією, – ред.) війни в Україні. У той час як ризики, пов'язані з пандемією, зменшилися, війна, можливо, вплине на економічний настрій і може посилити проблеми в ланцюжках постачань. Високі ціни на енергоносії разом із втратою довіри споживачів та бізнесу можуть призвести до більш серйозного, ніж очікувалося, зниження попиту, споживання та інвестицій", – сказала Лагар.

Вона також відзначила зростання ризику прискорення інфляції, особливо в короткостроковій перспективі, через стрибок цін на енергоносії в умовах російської агресії в Україні.

За словами Лагард, ціни на енергоносії зараз на 45% вищі, ніж вони були роком раніше.

Вона відзначила, що за таких умов ЄЦБ має намір залишити собі свободу дій у грошово-кредитній політиці, однак готовий зробити все необхідне для забезпечення цінової та фінансової стабільності у регіоні.

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За підсумками засідання у четвер ЄЦБ очікувано зберіг базову процентну ставку за кредитами на нульовому рівні, ставку за депозитами – на рівні мінус 0,5%, ставку за маржинальними кредитами – на рівні 0,25% і заявив, що коригування ключових процентних ставок відбудеться лише через деякий час після завершення програми викупу активів (Asset Purchase Programme, APP) і буде поступовим.

Як йдеться у повідомленні ЄЦБ, викуп активів у рамках програми Asset Purchase Programme (APP) у травні скоротиться до 30 млрд євро з 40 млрд євро у квітні, а у червні зменшиться до 20 млрд євро. Таким чином, Європейський Центробанк зберігає план згортання програми, який озвучено на березневому засіданні.

"Ми дуже уважно оцінюємо поточну ситуацію і дані, що надходять у плані їх можливих наслідків для середньострокових перспектив інфляції. Калібрування нашої політики, як і раніше, залежатиме від статданих і відображатиме нашу оцінку ситуації. Ми готові коригувати всі наші інструменти, щоб забезпечити стабілізацію інфляції на рівні 2% у середньостроковій перспективі", – наголосила Лагард.