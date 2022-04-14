Російські банки можуть втратити половину капіталу за рік, – ЦБ РФ

Втрата банками РФ половини свого капіталу насьогодні є цілком імовірним сценарієм.

Про це заявив перший заступник голови ЦБ РФ Дмитро Тулін, повідомляє російський Інтерфакс.

"Втрата половини капіталу банківського сектора виглядає на сьогоднішній день цілком ймовірним сценарієм, але нас не лякає", – сказав Тулін.

"До початку року на 1 січня капітал банківського сектора в загальному вимірі регуляторному становив близько 12,5 трлн рублів. Так званий запас капіталу або запас міцності по капіталу з усіма його різновидами та видами, він був близько 7 трлн рублів. Що це означає, таке зіставлення: запас 7 трлн проти капіталу 12,5 трлн рублів? Це означає, якби банки були однорідні з погляду фактичного показника достатності капіталу, то банки можуть втратити трохи більше половини свого капіталу внаслідок якоїсь кризи, удару і при цьому навіть дотримуватися обов'язкових нормативів достатності капіталу, тобто запас міцності здавався навіть якимось надмірним", – уточнив представник ЦБ РФ.

За його словами, ЦБ РФ поділився своїми підрахунками з російськими банками і деякі з них використали ці дані "в діалозі, листуванні з урядом, захищаючи свої інтереси".

"Вийшло, що цифри все одно потрапили в ЗМІ і не викликали ніякого переполоху. Був повний спокій. Тобто втрата половини капіталу банківського сектора – вона на сьогоднішній день є цілком ймовірним сценарієм, але нас не лякає", – сказав Тулін.

Голови російських банків "ВТБ" Андрій Костін та "Сбєрбанку" Герман Греф у середині березня направили на адресу прем'єр-міністра РФ Міхаіла Мішустіна листа, де представили оцінки потенційних збитків від участі у держпрограмах підтримки економіки: сукупні втрати двох найбільших банків, які перебувають під жорсткими санкціями, можуть становити майже 600 млрд рублів. У листі також зазначалося, що, за оцінкою Банку Росії, збиток банківської системи 2022 року становитиме від 3,5 трлн до 5,8 трлн рублів без урахування негативної переоцінки цінних паперів у вигляді близько 2 трлн рублів.