Вторгнення Росії в Україну вплине на відновлення світового ринку сталі, – Worldsteel

Світове споживання сталі у 2022 році зросте на 0,4% порівняно з попереднім роком (після збільшення на 2,7% у 2021 році) – до 1,84 млрд тонн, однак повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну та його наслідки матиме довгострокові наслідки для світової сталеливарної промисловості.

Це прогнозує Всесвітня асоціація виробників сталі (Worldsteel), передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з оприлюдненим короткостроковим прогнозом асоціації, у 2023 році продовжиться подальше зростання споживання сталі порівняно з 2022 – на 2,2%, до 1,88 млрд тонн.

При цьому зазначається, що цей прогноз зроблено на тлі війни в Україні та має високий рівень невизначеності. До того ж інфляція та невизначеність погіршують перспективи попиту на сталь.

Коментуючи перспективи, голова економічного комітету Worldsteel Максимо Ведоя сказав: "Цей короткостроковий прогноз опублікований у світлі людської та економічної трагедії, що послідувала за російським вторгненням в Україну. Ми всі бажаємо якнайшвидшого та мирного припинення цієї війни".

Згідно з опублікованими даними, у 2021 році відновлення після шоку, викликаного пандемією, у багатьох регіонах виявилося сильнішим, ніж очікувалося, незважаючи на проблеми з ланцюжками поставок і хвилі COVID, що продовжуються. Проте різкіше, ніж очікувалося, уповільнення темпів зростання в Китаї призвело до зниження зростання світового попиту на сталь у 2021 році. Зазначається, що прогноз на 2022 та 2023 роки вкрай невизначений. Очікування продовження та стабільного відновлення після пандемії похитнулися через війну в Україні та зростання інфляції.

Масштаби впливу даного конфлікту відрізнятимуться залежно від регіонів, а також від їх прямого торговельного та фінансового впливу на Росію та Україну, вважає Worldsteel. При цьому прогнозується безпосередній руйнівний вплив на Україну, наслідки для Росії та серйозний вплив на ЄС через його залежність від російських енергоносіїв та його географічну близькість до зони конфлікту. Вплив також буде відчуватися в усьому світі через більш високі ціни на енергію і товари, особливо на сировину для виробництва сталі, і збої в ланцюжках поставок, що продовжуються, які турбували світову сталеливарну промисловість ще до війни. Крім того, волатильність фінансового ринку та підвищена невизначеність підірвуть інвестиції, констатує Worldsteel.

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"Такі глобальні наслідки війни в Україні, поряд із низькими темпами зростання в Китаї, вказують на зниження очікувань зростання світового попиту на сталь у 2022 році і зростання відсоткових ставок. Очікуване посилення грошово-кредитної політики США завдасть збитків фінансово вразливим країнам з ринком, що формується. Перспективи на 2023 рік дуже туманні. Наш прогноз виходить із того, що протистояння в Україні завершиться протягом 2022 року, але санкції щодо Росії значною мірою збережуться", – пояснюється в прогнозі.

Крім того, наголошується, що геополітична ситуація навколо України має серйозні довгострокові наслідки для світової сталеливарної промисловості. Серед них можливе коригування глобальних торгових потоків, зміна торгівлі енергоносіями та її вплив на енергетичні переходи, а також реконфігурація глобальних ланцюжків поставок.

Також наголошується, що прогноз на 2022 рік погіршився через інфляційний тиск, який ще більше посилюється подіями навколо України. Вплив війни буде особливо помітним у ЄС через його високу залежність від російських енергоносіїв та приплив біженців. Прогнозується, що попит на сталь у розвинених країнах зросте на 1,1% та 2,4% у 2022 та 2023 роках відповідно, після відновлення на 16,5% у 2021 році.

У країнах, що розвиваються, відновлення після пандемії зіткнулося з великими проблемами через вплив пандемії і зростання інфляції, що викликало цикл посилення грошово-кредитної політики в багатьох країнах з ринком, що формується. Після падіння на 7,7% у 2020 році попит на сталь у країнах, що розвиваються, за винятком Китаю, збільшився на 10,7% у 2021 році, що трохи менше попереднього прогнозу.

У 2022 і 2023 роках країни з економікою, що розвивається, за винятком Китаю, як і раніше, стикатимуться з проблемами, пов'язаними з погіршенням зовнішнього середовища, російсько-українською війною та посиленням грошово-кредитної політики США, що призведе до низьких темпів зростання – 0,5 % у 2022 році та 4,5% – у 2023 році.