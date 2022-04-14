МВФ готується до масштабного відновлення України, – Георгієва

Міжнародний валютний фонд (МВФ) готується до проведення в Україні масштабних відновлювальних робіт.

Про це заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва, свідчить текст її заяви, оприлюднений на сайті Фонду.

"Вторгнення Росії в Україну, руйнівне для української економіки, спричиняє потрясіння у всьому світі", – наголосила Георгієва.

Вона назвала завершення цієї війни першим серед пріоритетів Фонду для захисту відновлення глобальної економіки, разом протистоянням пандемії та боротьбою з інфляцією та зростання боргу.

"Зі світового досвіду ми знаємо, що конфлікт є ворогом розвитку та процвітання. Висока ціна війни покалічила і продовжує калічити так багато країн. Оскільки ми сподіваємося на мир, ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти Україні та всім постраждалим країнам", – сказала голова МВФ.

"Зі свого боку, МВФ надав екстрене фінансування в розмірі $1,4 мільярда, щоб допомогти Україні задовольнити негайні потреби у видатках. Минулого тижня ми також запустили спеціальний рахунок, який дає безпечний шлях для подальшого фінансування України. І разом із міжнародними партнерами ми готуємося до масштабних зусиль з відновлення, які будуть потрібні", – додала Георгієва.

За її словами, МВФ також надає підтримку найбільш постраждалим сусідам України, таким як Молдова.

Як повідомлялося, Рада директорів Міжнародного валютного фонду 8 квітня погодила відкриття спеціального адміністративного рахунку для коштів від країн-донорів на допомогу Україні.

Міністр фінансів Сергій Марченко раніше розповідав, що такий рахунок має стати частиною механізму, який дозволить США та іншим країнам передати Києву частину отриманих минулого року від МВФ в рамках додаткового розподілу спеціальних прав запозичення (СПЗ, SDR).

Нагадаємо, на початку серпня минулого року рада керуючих МВФ затвердила розподіл спеціальних прав запозичення (СПЗ) серед країн-членів Фонду на суму, еквівалентну $650 млрд. У тому числі Україна отримала близько $2,7 млрд (SDR1,9 млрд). Частина цих СПЗ на суму $1 млрд одразу витратили на погашення випущених п'ять років тому під гарантії США євробондів.