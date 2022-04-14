Зеленський оцінив потребу України у підтримці у $7 мільярдів на місяць, – Bloomberg

Україна потребує невідкладної фінансової допомоги в розмірі $7 мільярдів на місяць для покриття соціальних виплат і зарплат.

Про це президент Володимир Зеленський розповів голова Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн під час її візиту до Києва 8 квітня, повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформоване джерело.

За словами співрозмовника агентства, Зеленський також обговорив з головою Єврокомісії проблеми, з якими стикається Україна, намагаючись експортувати своє зерно. Своєю чергою фон дер Ляєн пообіцяла задіяти спрощені механізми оформлення експорту українських товарів.

Як повідомлялося, наприкінці березня міністр фінансів Сергій Марченко зазначав, що з початку гарячої фази війни Україна вже отримала $3 млрд і веде перемовини щодо надання підтримки на суму ще до 6 млрд євро.