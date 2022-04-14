БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1794 відвідувача онлайн
Новини
651 2
Зеленський (2442) Bloomberg (44) фон дер Ляєн Урсула (81)

Зеленський оцінив потребу України у підтримці у $7 мільярдів на місяць, – Bloomberg

єс,зеленський,ляєн

Україна потребує невідкладної фінансової допомоги в розмірі $7 мільярдів на місяць для покриття соціальних виплат і зарплат.

Про це президент Володимир Зеленський розповів голова Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн під час її візиту до Києва 8 квітня, повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформоване джерело.

За словами співрозмовника агентства, Зеленський також обговорив з головою Єврокомісії проблеми, з якими стикається Україна, намагаючись експортувати своє зерно. Своєю чергою фон дер Ляєн пообіцяла задіяти спрощені механізми оформлення експорту українських товарів.

Як повідомлялося, наприкінці березня міністр фінансів Сергій Марченко зазначав, що з початку гарячої фази війни Україна вже отримала $3 млрд і веде перемовини щодо надання підтримки на суму ще до 6 млрд євро.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Також можна і олігархам по мільярдику скинутись..Для початку--хоча б добровільно!
показати весь коментар
14.04.2022 17:12 Відповісти
Розкатав губу Майже як річний бюджет.
Для зарплат і соцвиплат усіляким корупційним органам судоям прокурорам усіляким головам радникам депутатам. Більше немає з чого пилити, ходять до союзників з простягнутою рукою щоб корупціонери часом не схудли
показати весь коментар
14.04.2022 20:34 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 