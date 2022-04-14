Польща оскаржила рішення суду ЄС щодо антимонопольних зобов'язань "Газпрому"
Польська PGNiG оскаржила рішення Європейського суду загальної юрисдикції (General Court) на рішення Європейської комісії за підсумками антимонопольних справ щодо ПАТ "Газпром".
Про це йдеться в повідомленні компанії, передає Інтерфакс-Україна.
Як повідомлялося, йдеться про скаргу PGNiG від 15 жовтня 2018 року на рішення ЄК щодо зобов'язань щодо захисту конкуренції.
Пакет угод "Газпрому" з ЄС від травня 2018 року в рамках великого антимонопольного розслідування включає усунення договірних бар'єрів для вільного руху газу у восьми країнах Центральної та Східної Європи та між ними (Естонія, Литва, Латвія, Польща, Словаччина, Чехія, Угорщина та Болгарія); готовність до більш частого перегляду цін та формул ціни контрактів, а також гарантії ненадання претензій болгарським партнерам за зрив проєкту "Південний потік".
"PGNiG зберігає негативну оцінку зобов'язань "Газпрому", прийнятих у рамках угоди щодо завершення антимонопольного розгляду Європейської комісії. На думку компанії, вони не забезпечили відновлення конкуренції на ринку газу в Центральній та Східній Європі", – йдеться у поширеному релізі.
Будь ласка, зачекайте...