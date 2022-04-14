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нафта (4621) путін (1020) росія (13641) санкції (4106)

Путін визнав вплив санкцій на експорт російської нафти

путин

Російський президент Владімір Путін вважає найгострішою проблемою внаслідок запроваджених проти РФ санкцій поручену логістику експорту нафти.

Про це він заявив на нараді, присвяченій проблемам російського нафтогазового сектора, що виникли внаслідок санкцій, повідомляє пресслужба Кремля.

"Найгостріша з них – і ми про це вже говорили неодноразово – пов'язана з порушенням логістики експортних постачань. Прошу сьогодні окремо розповісти про те, які вживаються дії для налагодження транспортних ланцюжків, для подолання складнощів, пов'язаних із подорожчанням логістики", – сказав Путін.

У цьому контексті він закликав переорієнтувати російський експорт енергоносіїв, визнавши, що для цього бракує необхідної інфраструктури.

"Виходитимемо з того, що в найближчому майбутньому постачання енергоресурсів у західному напрямку все-таки скорочуватиметься. Тому важливо закріпити тенденцію останніх років – крок за кроком переорієнтувати наш експорт на ринки Півдня і Сходу, що швидко зростають. Для цього вже найближчим часом потрібно визначити ключові об'єкти інфраструктури та розпочати їх будівництво", – сказав Путін.

Він також визнав, що в умовах санкцій "особливої ​​уваги вимагають питання імпортозаміщення обладнання для видобутку нафти та газу".

Як повідомлялося, раніше підконтрольне Міненерго РФ "Центральне диспетчерське управління паливо-енергетичного комплексу" (ЦДУ ПЕК) припинило публікувати статистику про видобуток та експорт нафти на невизначений термін.

Це трапилося після того, як з’явилися перші повідомлення про падіння видобутку нафти в РФ внаслідок запроваджених санкцій.

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ПРЕДСТАВЯЮ СИДЕТЬ НЕ ШОРОХНУВШИСЬ И СЛУХАТЬ ЭТУ ДИЧЬ КОГДА БОГАТСТВА ТАЮТ
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14.04.2022 17:40 Відповісти
ЛИЧИНКИ СИДЯЩИЕ ТАМ ТОЧНО ЗНАЮТ ЧТО ПРОИСХОДИТ ,,ШО УЛУСУ МОСКОВСКОМУ ХАНА ,,ДНЕПРА БЕРЕГА ПИШУ ЖАХ ВАМ ЗДЕСЬ И ЖУТЬ НО ЭТО Я С ГОАНОЕДАМИ ГУМАННО..ЩО И КАК ПОДРОСТКИ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ПОЗВРОСЛЕВ УЧЮДЯТ....
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14.04.2022 18:27 Відповісти
Нужно накладывать санкции на те страны, кто с Россией ведет торговлю на крови.
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14.04.2022 19:41 Відповісти
... особенно интересна теория поставок рашконефти на юг. Ну в Турцию... и??? Или он хочет транспортировать в Катар ..Саудовскую Аравию или Ирак?))))
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14.04.2022 20:20 Відповісти
Он влажно мечтает об Индии и Пакистана. Но с индусами нежно поговорил уже дедушка Джо, а в Пакистане смена проросийский коалиции под угрозой военного переворота
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15.04.2022 01:01 Відповісти
На старости ***** полностью слетел с нарезки. Вот так, с шизанутой головы, полностью уничтожить экономику рашки. Идиот
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14.04.2022 22:45 Відповісти
Дурень думкою багатіє...
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15.04.2022 05:05 Відповісти
словосочетание какое нашел -логистика подкачала. То есть - дОбыча падает, нечем возить и некому. Людоеды в Африке древесным угольком пользуются и логистика в них сплеча, папуасы сами дОбычу делают. Ну что они не делают, не идут дела, видно в ......
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15.04.2022 09:14 Відповісти
***** бредит тем что якобы в Китае и Индии рост и они будут покупать его ресурсы. Вот только в Китае по факту идет спад, как собственно и в Индии, и их ресурсы в таком количестве им и нахрен не впали. Я уже молчу про цену которую они готовы платить паРашке за ее говно.
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15.04.2022 10:03 Відповісти

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