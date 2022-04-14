Путін визнав вплив санкцій на експорт російської нафти

Російський президент Владімір Путін вважає найгострішою проблемою внаслідок запроваджених проти РФ санкцій поручену логістику експорту нафти.

Про це він заявив на нараді, присвяченій проблемам російського нафтогазового сектора, що виникли внаслідок санкцій, повідомляє пресслужба Кремля.

"Найгостріша з них – і ми про це вже говорили неодноразово – пов'язана з порушенням логістики експортних постачань. Прошу сьогодні окремо розповісти про те, які вживаються дії для налагодження транспортних ланцюжків, для подолання складнощів, пов'язаних із подорожчанням логістики", – сказав Путін.

У цьому контексті він закликав переорієнтувати російський експорт енергоносіїв, визнавши, що для цього бракує необхідної інфраструктури.

"Виходитимемо з того, що в найближчому майбутньому постачання енергоресурсів у західному напрямку все-таки скорочуватиметься. Тому важливо закріпити тенденцію останніх років – крок за кроком переорієнтувати наш експорт на ринки Півдня і Сходу, що швидко зростають. Для цього вже найближчим часом потрібно визначити ключові об'єкти інфраструктури та розпочати їх будівництво", – сказав Путін.

Він також визнав, що в умовах санкцій "особливої ​​уваги вимагають питання імпортозаміщення обладнання для видобутку нафти та газу".

Як повідомлялося, раніше підконтрольне Міненерго РФ "Центральне диспетчерське управління паливо-енергетичного комплексу" (ЦДУ ПЕК) припинило публікувати статистику про видобуток та експорт нафти на невизначений термін.

Це трапилося після того, як з’явилися перші повідомлення про падіння видобутку нафти в РФ внаслідок запроваджених санкцій.