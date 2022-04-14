Росія засекретила інформацію про видобуток та експорт нафти
Підконтрольне Міненерго РФ "Центральне диспетчерське управління паливо-енергетичного комплексу" (ЦДУ ПЕК) припинило публікувати статистику про видобуток та експорт нафти із 8 квітня на невизначений термін.
Інформацію про це підтвердили у Російському енергетичному агентстві (РЕА) Міненерго РФ, фіцією якого є ЦДУ ПЕК, повідомляє Інтерфакс.
"Приймаючи до уваги урядові заходи щодо підвищення стійкості російської економіки, ЦДУ ПЕК – філія РЕА Міненерго Росії – обмежує поширення інформації, яка може бути використана як додатковий тиск на російський ринок та його учасників", – заявили в РЕА Міненерго РФ.
"Галузеві статистичні дані в умовах обмежень є досить чутливими до маніпуляцій, що ставить під загрозу діяльність контрагентів ЦДУ ПЕК", – додав його представник.
Зазначимо, що рішення засекретити дані прийняте після того, як з’явилися перші повідомлення про падіння видобутку нафти в РФ.
ЦДУ ПЕК зазвичай публікує інформацію про роботу російського паливо-енергетичного комплексу другого числа місяця, наступного за звітним. Проте 2 квітня ЦДУ не розкрив щомісячної статистики, спочатку пояснивши це технічними причинами.
Згідно з розісланим пізніше повідомленням ЦДУ ПЕК, з 8 квітня припинено надання наступних інформаційних продуктів: динаміка видобутку нафтової сировини помісячно з наростаючим підсумком у розрізі видобувних компаній, інформація про видобуток нафтової сировини за виробниками, про постачання нафтової сировини на внутрішній дальнє зарубіжжя, експорт нафтової сировини в дальнє та ближнє зарубіжжя (минаючи систему "Транснафти"), відвантаження автомобільного бензину з НПЗ та ГПЗ Росії на внутрішній ринок та експорт за місяць.
Як повідомлялося, раніше Банк Росії призупинив публікацію щомісячної інформації про зовнішню торгівлю РФ товарами (за методологією платіжного балансу).
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