Гривневі депозити населення вперше перевищили 500 мільярдів

Обсяг гривневих депозитів населення в українських банках у березні 2022 року збільшився на 66,7 млрд грн, або на 15,2% – до 504,83 млрд грн, вперше в історії перевищивши 500 млрд грн.

Про це повідомили в Національному банку, передає Інтерфакс-Україна.



Водночас валютні депозити домашніх господарств скоротилися на 2,48 млрд грн, або на 1% – до 255,95 млрд грн (в еквіваленті – до $8,75 млрд).



У лютому гривневі депозити населення знизилися на 0,2%, валютні – на 3,2% (у доларовому еквіваленті – на 4,8%).



Загалом з початку 2022 року гривневі депозити населення зросли на 10,4%, або на 47,65 млрд грн, тоді як валютні скоротилися на 3,2%, або на 6,29 млрд грн (у доларовому еквіваленті – на 9%, або на $860 млн).



Сумарно всі депозити населення у березні збільшилися на 9,2%, а загалом за перший квартал – на 5,7%, до 760,78 млрд грн, тоді як депозити корпоративного сектора скоротилися на 2%, а з початку року – на 11 ,1% до 683,86 млрд грн.



У результаті якщо на початок цього року депозитна база юридичних осіб була більшою за базу фізосіб (769 млрд грн проти 719,42 млрд грн), то за підсумками березня ситуація змінилася на протилежну.



Нацбанк уточнив, що гривневі депозити юросіб у березні збільшилися на 0,4% – до 482,25 млрд грн після спаду на 7,6% у лютому, а валютні скоротилися на 7,4% – до 201,61 млрд грн після падіння на 7,8% у лютому.



Загалом з початку року депозити юрособ у гривні знизилися на 13,5%, валютні – на 4,8% (у доларовому еквіваленті – на 11,2%).



НБУ уточнив, що після збільшення ставки за новими гривневими депозитами юросіб у лютому на 1,8 відсоткових пункта (в.п.) у березні банки підняли її ще на 0,5 в.п. – у середньому до 6,1%. Ставка за валютними депозитами за підсумками березня залишилася незмінною – 1,4% порівняно з 1% на початок року.



Щодо гривневих депозитів населення, то в березні банки знизили їхню ставку на 0,1 в.п. після 0,4 в.п. у лютому – до 6,8%.



Ставку за валютними депозитами також було знижено на 0,1 в.п. після 0,3 в.п. – до 0,4%.