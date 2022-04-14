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Львівщина (260) виробництво (1253)

На Львівщину переїжджають два великі машинобудівні підприємства

пожмашина

На територію Львівської області переїхали два великі машинобудівні підприємства – "Вітропарки України" та "Пожмашина". Загалом в область релокували майже 80 підприємств.

Про це повідомив голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький у Facebook.

ТОВ "УК "Вітропарки України" у складі групи компаній ПАТ "Краматорський завод важкого верстатобудування" проєктує, будує, монтує вітроустановки, генерує та здійснює постачання електроенергії.

"Пожмашина" з історією роботи в понад 90 років є лідером на ринку пожежної, спеціалізованої та сільськогосподарської техніки. Із Чернігівської області на Львівщину релокують третину заводу. Після завершення війни в області планують залишити частину виробництва, а також розпочати виробництво вантажної техніки.

За словами Козицького, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Львівщину релокувались 79 підприємств, із яких 32 уже працюють.

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Путін ще більше допоміг "українізувати" Україну,бо 8 млн українців зі зросійщеного сходу та центру переїхали на західну частину України,та ще й евакуалась сотня підприємств!Але ЗСУ обовязково звільнить окуповані наші споконвічні землі Крим та ОРДЛО.А Росія буде вимушена по суду над нею десятиліттями виплачувати Україні контрибуцію за нанесені людські жертви та збитки економіки.А окупантів треба вбивати.Слава нашим ЗСУ!
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14.04.2022 14:33 Відповісти

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