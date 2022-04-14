За час повномасштабної війни кількість хакерських атак проти Україні зросла втричі

За даними Урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, протягом півтора місяця повномасштабної війни Україна зазнала 362 кібератаки.

Як повідомляє Держспецзв’язку, це втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року: тоді було зафіксовано 122 кібератаки.

Зазначається, що понад половина усіх атак були здійснені з метою збору інформації або розповсюдження шкідливого програмного коду.

Серед основних цілей ворожих хакерів були уряд і місцеві органи влади України, сектор безпеки та оборони, комерційні організації.

Як повідомлялося, в Україні попередили масштабну кібератаку на енергосектор. Група Sandworm планувала атакувати об’єкти енергетики України з використанням шкідливих програм Industroyer2 та CaddyWiper.