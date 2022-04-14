Світовий виробник сталевих труб Tenaris припинив роботу в РФ

Світовий виробник сталевих труб Tenaris призупинив роботу в Російській Федерацї.

Про це йдеться у повіомленні компанії, передає Інтерфакс-Україна.

"Tenaris призупинив усі угоди з Росією щодо купівлі та продажу продукції. Крім того, компанія ухвалила рішення про списання інвестицій у російське спільне підприємство з "Сєвєрсталлю", – зазначили в компанії.

Раніше Tenaris повідомляла у річному звіті, що також вивчає варіанти, пов'язані з переміщенням або закриттям представництва у Москві.

У звіті за підсумками 2021 року, який був опублікований вже після початку військової агресії Росії в Україні, Tenaris писала: на спільний з російською компанією проєкт впливають такі фактори, як війна в Україні, підпадання контролюючого акціонера "Сєвєрсталі" під санкції ЄС та Великобританії.

За оцінками Tenaris, за підсумками 2021 року компанія закупила сировину в РФ та Україні, в основному феросплави та чавун, приблизно на суму близько $34 млн.