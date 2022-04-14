"Укравтодор" попередив про перекриття ділянки автотраси Київ-Чоп

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") повідомило про перекриття траси М-06 Київ-Чоп на ділянці 49-52 км, що на Київщині.

Як повідомляє пресслужба агентства, рух цією ділянкою буде перекрито на три дні з четверга, 14 квітня.

"З міркувань безпеки проїзд дорогою М-06 Київ-Чоп на ділянці з 49 по 52 кілометр буде закритий. Також це стосується під'їздів до траси близько 51 кілометра. Обмеження набирають чинності сьогодні, 14 квітня, о 9:30 і триватимуть не менше трьох днів", – сказано у повідомленні.

В "Укравтодорі" закликають водіїв просять враховувати цю інформацію під час планування поїздок та вибирати альтернативні безпечні шляхи.