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газ (7800) ціни (3277) Мінекономрозвитку (1930)

Ціна на газ у березні зросла до $1300 за тисячу кубометрів, – Мінекономіки

газ

Фактична ціна реалізації природного газу в Україні за березень 2022 року становила 38,19 тис. грн або $1 305,7 за тисячу кубометрів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Ціну розраховано відповідно до вимог Податкового кодексу.

У березні Мінекономіки вперше розрахувало фактичну ціну реалізації газу для податкових цілей. Раніше оприлюднювали середню ціну на імпортний газ, яка становила за лютий 29,55 тис. грн, або $1 010,1 за тисячу кубометрів.

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