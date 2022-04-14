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Євросоюз (4906) обмін валюти (614)

Євросоюз дозволить українцям обміняти гривні на євро за курсом НБУ та без комісій

деньги,евро

Комітет Ради Європейського Союзу схвалив пропозицію, яка допоможе українським переселенцям обміняти гривню на території країн ЄС.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

Країнам-членам пропонують створити національні схеми, які б дозволяли конвертувати гривні на подібних умовах по всьому ЄС.

Схеми дозволять переселенцям, зокрема дітям, обміняти до 10 тис. грн (близько 310 євро) на особу без додаткових комісій та за офіційним курсом НБУ. Така схема діятиме щонайменше три місяці.

Документ набуде чинності після того, як Рада ЄС затвердить його письмово. Це може відбутися до 19 квітня.

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Не пройшло й 2 місяці. Люди вже поміняли гроші по низькому курсу.
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14.04.2022 13:38 Відповісти

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