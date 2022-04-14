Мінсоцполітики спрямувало для виплати допомоги на проживання переселенцям 578 мільйонів

Мінсоцполітики розпочало фінансування допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, на початку квітня на виплату допомоги було спрямувано "Ощадбанку" перші 577,8 млн грн.

Про це повідомляє міністерка соціальної політики Марина Лазебна, передає пресслужба міністерства.

Зазначається, що за рахунок цих коштів допомогу отримають близько 155 тисяч внутрішньо переміщених осіб. "Ощадбанк" перерахує кошти на рахунки людей в українських банках, які отримувачі допомоги вказали у заявах на виплати.

Крім того, до кінця квітня передбачено перерахування ще двох траншів коштів на виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам з урахуванням того, що процес реєстрації внутрішньо переміщених осіб триває.

У Мінсоцполітики нагадали, що відповідно до рішення уряду допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб надається щомісячно з місяця звернення на період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування.

Розмір допомоги для осіб з інвалідністю та дітей становить 3 тис. грн, для інших осіб – 2 тис. грн.