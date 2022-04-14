БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2395 відвідувачів онлайн
Новини
270 0
Австралія (120) росія (13638) санкції (4104)

Австралія ввела санкції проти "Газпрому"

австралия

Австралія запровадила ще один пакет санкцій проти РФ через вторгнення в Україну – зокрема, у санкційному списку "Газпром" та "Транснєфть".

Загалом міністерка закордонних справ Австралії Маріс Пейн оголосила про санкції проти 13 компаній, передає The Guardian.

Також у санкційному списку опинилися найбільша російська телекомунікаційна компанія "Ростелеком", найбільший виробник електроенергії в РФ "РусГідро", судноплавні компанії та порти, а також алмазодобувна компанія "Алроса".

Як повідомлялося, раніше уряд Австралії запровадив додаткові мита у вигляді 35% на всі товари, імпортовані із Росії та Білорусі.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 