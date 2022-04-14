Суд арештував понад 150 об'єктів майна Медведчука

Личаківський районний суд Львова за поданням Державного бюро розслідувань та Офісу Генерального прокурора 13 квітня арештував ще 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна народного депутата Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що серед арештованого: 26 автомобілів, 30 земельних ділянок, 23 будинки, 32 квартири, 17 паркомісць та моторна яхта.

Під арешт також потрапили частки в статутних капіталах у 25 компаніях, бенефіціарним власником яких є Віктор Медведчук чи його дружина.

Раніше слідчі ДБР та прокурори Офісу Генерального прокурора через суд уже арештували яхту та інше нерухоме майно Медведчука.

Нагадаємо, народного депутата, голову політради партії "Опозиційна платформа – За життя", кума Путіна Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.

18 березня слідчий суддя задовольнив клопотання слідчого ДБР про обрання запобіжного заходу у порядку, передбаченому ч. 6 ст. 193 Кримінального процесуального кодексу України, тобто за відсутності фігуранта. А Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід — тримання під вартою.

12 квітня 2022 року Віктор Медведчук був затриманий правоохоронцями.

Співробітники СБУ 11 травня 2021 року провели обшуки в особняку народного депутата (фракція "Опозиційна платформа – За життя"), лідера Всеукраїнського громадського руху "Український вибір – право народу" Віктора Медведчука, його найближчого соратника Тараса Козака та в офісі партії "ОПЗЖ ".

Після цього Медведчуку та Козаку було повідомлено про підозру у справі про державну зраду та замах на заволодіння природними ресурсами за статтями 111 та 348 Кримінального кодексу.

У частині заволодіння природними ресурсами йдеться про незаконну передачу окупаційним властям у 2015 році документації на родовище "Глибоке" на шельфі Криму, запаси якого оцінюються у 38 млрд грн. За даними слідства, Медведчук перереєстрував спецдозвіл використання надр за російським законодавством за допомогою кума Володимира Путіна та віце-прем'єра РФ Дмитра Козака. У частині розслідування про держзраду Медведчука звинувачують у тому, що він передавав через Козака владі Росії дані про українські військові підрозділи. Крім того, Медведчук та Козак організували схему вербування громадян України на користь РФ серед трудових мігрантів.

8 жовтня 2021 року Офіс генпрокурора повідомив Медведчуку про нову підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації у зв'язку з причетністю до незаконного постачання вугілля з окупованої території наприкінці 2014 – початку 2015 року.