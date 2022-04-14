Світові нафтотрейдери зменшать закупівлю російської нафти з середини травня

Великі світові торгові будинки планують скоротити закупівлю нафти та палива у російських державних нафтових компаній вже 15 травня, щоб уникнути порушення санкцій Євросоюзу щодо Росії.

Як повідомляє Reuters, торгові компанії згортають закупівлі у російської енергетичної групи "Роснєфть", передає Економічна правда.

Формулювання санкцій ЄС виключає закупівлі нафти у "Роснєфті" або "Газпромнєфті", які не вважаються "суворо необхідними" для забезпечення енергетичної безпеки Європи. За словами джерел, трейдери б'ються над тим, що означає "суворо необхідно".

Компанії скорочують закупівлі, щоб забезпечити дотримання вимог до 15 травня, коли набудуть чинності обмеження ЄС.

Включення до списку санкцій російської держкомпанії "Транснєфть", якій належать ключові порти та трубопроводи, ще більше ускладнить будь-які майбутні продажі.

У Trafigura (великий покупець російської нафти) заявили, що "цілком дотримуються всіх застосовних санкцій і очікують, що з 15 травня обсяги торгівлі ще більше скорочуватимуться".

Vitol, ще один великий покупець, відмовився коментувати останній термін 15 травня.

Раніше у Vitol заявили, що обсяги торгівлі російською нафтою "значно скоротяться у другому кварталі в міру скорочення поточних термінових договірних зобов'язань", і до кінця 2022 року вона припинить торгувати російською нафтою.

Зазначається, що ЄС не запроваджував заборону імпорту російської нафти, тому що деякі країни, такі як Німеччина, сильно залежать від російської нафти і не мають інфраструктури для заміни на альтернативні.

Нафтопереробники в Європі дедалі менше хочуть переробляти російську нафту. Це вже підірвало російський експорт, хоча закупівлі Індією та Туреччиною частково компенсували нестачу. Продажі до Китаю також продовжуються.

Згідно з планом відвантаження, обсяги "Роснєфті" та "Газпромнєфті" у квітні склали 29 млн барелів, або майже 1 млн барелів на добу, що становить понад 40% від загального обсягу експорту сирої нафти марки Urals із західних портів Росії у квітні.

Міжнародне енергетичне агентство заявило, що постачання російської нафти може скоротитися на 3 млн барелів на добу порівняно з травнем.

"Роснєфть" та інші компанії від коментарів відмовилася.