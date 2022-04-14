ЄС та ООН шукають, як уникнути продовольчої кризи через вторгнення РФ в Україну

Франція, Європа і ООН шукають шляхи уникнення продовольчої кризи через війну РФ в Україні.

Про це йдеться у комюніке за результатами зустрічі міністра закордонних справ Франції Жана-Іва Ле Дріана, міністра сільського господарства та продовольства Франції Жюльєна Денорманді і єврокомісара з антикризового управління Янеза Ленарчича з виконавчим директором Всесвітньої продовольчої програми (PAM) Девідом Бізлі, передає Укрінформ.

Зазначається, що зустріч була присвячена "розгляду драматичних наслідків війни в Україні щодо продовольчої безпеки, особливо для країн, що розвиваються, та найбільш вразливих країн світу".

Міністри, єврокомісар і виконавчий директор PAM висловили глибоку стурбованість погіршенням продовольчої безпеки у світі. Вони привітали рішення, ухвалене 8 квітня Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (FAO) про наслідки війни в Україні для світової продовольчої безпеки, і закликають міжнародне співтовариство докласти всіх зусиль для підтримки найбільш постраждалих країн, які несуть непропорційно великий тягар цієї кризи.

Автори комюніке висловили рішучість розробити спільну та оперативну відповідь на цю кризу з усіма охочими партнерами. Прикладом для цього може стати структура Місії з підтримки продовольства та сільського господарства (FARM). Організована навколо трьох "стовпів" (торгівля, солідарність і виробництво), ця ініціатива, представлена Європейською Радою, сприятиме вільному переміщенню товарів і сільськогосподарським біржам та підтримає PAM у її зусиллях, щоб надати найбільш вразливим країнам доступ до продуктів харчування за розумними цінами і постачання на рівноправній основі.

Це сприятиме сталому місцевому та регіональному виробництву продуктів харчування з метою збереження продовольчої та харчової безпеки цих країн у довгостроковій перспективі. Водночас наголошується на необхідності більших зусиль і ресурсів, щоб задовольнити короткострокові гуманітарні потреби найбільш вразливих груп населення світу.

Міністри, європейський комісар та виконавчий директор PAM продовжать поглиблені консультації щодо моніторингу продовольчої безпеки у світі та щодо реалізації ініціативи FARM у тісній співпраці з усіма партнерами та компетентними міжнародними організаціями.