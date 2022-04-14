У київському метро скоротять інтервал руху поїздів удвічі

У київському метро поїзди із 15 квітня відновлять рух обома коліями на синій та зеленій лініях, водночас інтервал руху на всіх лініях скоротять до 30 хвилин.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Крім того, на червоній лінії рух обома коліями буде між станціями "Академмістечко" та "Шулявська", однією – між станціями "Шулявська" та "Театральна".

Рух поїздів буде здійснюватися:

червона лінія: від станції "Академмістечко" до станції "Театральна"

синя лінія: від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки"

зелена лінія: від станції метро "Сирець" до станції "Червоний хутір".

Також працюють пересадочні вузли "Золоті ворота"-"Театральна" та "Площа Льва Толстого"-"Палац спорту". Без зупинки поїзди прослідують станції "Майдан Незалежності" та "Кловська".

У КМДА нагадали, що наразі метрополітен для перевезень пасажирів працює з 07:30 до 19:00.