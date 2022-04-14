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МВС відновлює складання практичного іспиту для водіїв на категорію "В"

водитель

Сервісні центри МВС відновлюють складання практичного іспиту для водіїв на категорію "В". Головний сервісний центр МВС погодив всі маршрути з військовими державними адміністраціями.

Про це повідомляє пресслужба МВС. 

Заступник Міністра внутрішніх справ України Богдан Драп'ятий поінформував, що процедуру складання практичних іспитів у період дії воєнного стану спрощено в один етап:

  • на дорогах загального користування - для відкриття категорій B, BE, C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E.
  • на автомайданчику - A1, A та B1. 

Запис на практичний іспит здійснюватиметься за особистим зверненням громадянина або за номерами телефонів обраного сервісного центру МВС

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