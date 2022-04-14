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банки (6844) Литва (467) росія (13638) ембарго (142)

Президент Литви закликав до санкцій проти всіх банків РФ та ембарго на газ та нафту

науседа

Масштабні санкції проти РФ, що включають газове та нафтове ембарго, а також санкції проти всіх російських банків мають бути введені негайно/.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа на брифінгу з президентами України, Польщі, Латвії та Естонії у Києві, передає Інтерфакс-Україна.

"Ще одне питання – це санкції. Заборона, повне ембарго природного газу та нафти, санкції проти всіх, повторюю – всіх російських банків – треба накласти саме зараз. Ми не можемо чекати рік чи два. Українці страждають та помирають щодня – жінки, діти, люди похилого віку. Ми повинні зупинити фінансування путінської війни", – заявив він.

Президент Литви також висловив сподівання, що всі країни Європи зможуть позбавитися енергетичної залежності від РФї та припинити фінансувати війну в Україні.

"Протягом багатьох років у нас було єдине джерело газу – це Росія. Ми розірвали цю енергетичну пуповину і сподіваємося, що вся Європа може це зробити, питання лише політичної волі. Я вже говорив і хотів би повторити: Україна належить до сім'ї Європейського союзу. Литва і надалі виступатиме за це, поки ми не побачимо українців, які сидять за тим же столом, що й усі ми в Брюсселі", – наголосив Науседа.

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