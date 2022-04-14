Франція надасть Україні військової допомоги на 100 мільйонів євро

Франція надасть Україні військову допомогу на 100 млн євро додатково до вже переданої раніше на аналогічну суму.

Про це заявила міністр оборони Франції Флоранс Парлі, передає Укрінформ.

"Після нових українських запитів я оголосила своєму колезі (міністру оборони України Олексію Резнікову, – ред.), що Франція надасть додаткові військові можливості до вже наданих 100 млн євро у вигляді обладнання", – написала Парлі у Twitter.

Вона зазначила, що Франція з самого початку була поруч з українським народом.

"Ми поставили на понад 100 млн євро військової техніки та працювали над тим, щоб виділити 1,5 млрд євро від ЄС, щоб допомогти Україні захистити себе. Це її право. Це її безпека. А також наша", – зазначила Парлі.

За її словами, успіхи, зафіксовані на півночі країни, показують, що ці зусилля приносять результат.