Канада надасть Україні кредит на $400 мільйонів

Міністр фінансів України Сергій Марченко підписав кредитну угоду з урядом Канади про надання Україні 500 млн канадських доларів (близько $400 млн за поточним курсом).

"Щойно підписав кредитну угоду з урядом Канади про надання Україні 500 млн канадських доларів. Кредитні кошти будуть використані для фінансування пріоритетних видатків держави. Але це не тільки своєчасний внесок у підтримку фінансової стабільності України, а й допомога, що наближує нашу перемогу над агресором", – написав Марченко у Facebook.

За словами Марченко, наразі для України це найбільший двосторонній міжурядовий кредит. Кошти надаються на пільгових умовах, зі строком погашення 10 років.

Раніше повідомлялося, що Канада виділить Україні воєнної допомоги та кредитів на $1,2 млрд.