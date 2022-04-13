Відсотки за кредитом Фонду гарантування на 62 мільярди будуть стягнені з пов'язаних зі збанкрутілими банками осіб

Реструктуризація боргу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) перед Мінфіном, прийнята законом України №2180-ІХ передбачає, що проценти, що накопичилися за кредитом, на суму 62,5 млрд грн будуть виплачені за рахунок стягнень з пов'язаних з банками осіб, дії яких спричинили банкрутство фінустанов у 2014-2017 роках.

Про це повідомила директорка фінансового відділу Фонду Олена Нужненко, передає Інтерфакс-Україна.

Нужненко зазначила, що за умовами реструктуризації залишок за основною сумою боргу (тіло кредиту), який становить 45,7 млрд грн, і надалі погашатиметься за рахунок коштів Фонду.

"Це здійснюватиметься поступово, у міру накопичення коштів у розмірах, що перевищують потребу для подолання майбутніх кризових явищ", – зазначила Нужненко.

За її словами, загалом залишок заборгованості перед державою до 2031 року, який і буде реструктуризований, становить понад 108 млрд грн.

Вона нагадала, що у 2014-2017 роках Фонд для здійснення одночасних масштабних виплат вкладникам платоспроможних банків був змушений взяти у борг у Національного банку України та Міністерства фінансів загалом понад 80 млрд грн під ринкові 10-14% річних. З того моменту Фонд повернув НБУ та Мінфіну 47,3 млрд грн, зокрема 13,4 млрд грн розрахованих відсотків.