Більше 600 тисяч постраждалих від війни отримали допомогу зі спецрахунку Мінсоцполітики

За рахунок коштів, які надходять на гуманітарний рахунок, відкритий НБУ Мінсоцполітики, необхідну допомогу отримали вже 618 158 осіб, на що було витрачено 111,5 млн грн.

Про це повідомила міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

"Завдяки тому, що ми не просто фінансуємо заявки отримувачів, а організуємо співпрацю, коли частину витрат на допомогу отримувачі беруть на себе або забезпечують певний етап надання необхідної допомоги, вдається за рахунок наявних ресурсів забезпечити допомогою більшу кількість людей", – розказала Лазебна.

Кошти розподіляються отримувачам на різні види допомоги: евакуація цивільних із місць активних бойових дій, розміщення, організація харчування та психологічна допомога внутрішньо переміщеним особам, забезпечення медичними засобами та продуктами людей у місцях, де ведуться бойові дії, транспортування гуманітарної допомоги, придбання генераторів для деокупованих громад.

На сьогодні кошти з гуманітарного рахунку для допомоги людям отримали 49 одержувачів, серед яких громадські та благодійні організації, санаторії, територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг), міські та сільські ради, медичні заклади, реабілітаційні центри.