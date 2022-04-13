Данський фонд "Ново Нордіськ" виділив 3,4 мільона євро на потреби ВООЗ в Україні

Данський корпоративний фонд "Ново Нордіск" надав 3,4 млн євро Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) в Україні для підтримки її сфери охорони здоров'я у період повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Про це йдеться в повідомленні ВООЗ, передає Інтерфакс-Україна.

При цьому уточнюється, що, крім допомоги ВООЗ, в Україні гроші також розподілили серед країн, які приймають українських біженців.

"Фонд "Ново Нордіск" підтримує ту важливу роботу, яку ВООЗ виконує для забезпечення доступу до необхідних медичних послуг в Україні та сусідніх країнах, які постраждали від вторгнення РФ", – зазначає старший віце-президент Фонду Анна Лайн Якобсен.

Крім цього, посилаючись на дані у прес-релізі, з початку повномасштабного вторгнення РФ це вже не перша допомога фонду "Ново Нордіськ". Раніше він надавав Україні грошову допомогу близько 7,4 млн євро.

Фонд "Ново Нордіск" – це корпоративний фонд із благодійними цілями, заснований у Данії у 1924 році. Бачення фонду – покращити здоров'я людей та стійкість суспільства та планети. Місія організації – розвивати дослідження та інновації в галузі профілактики та лікування кардіометаболічних та інфекційних захворювань, а також знання та рішення для підтримки зеленої трансформації суспільства.