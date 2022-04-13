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Електропостачання за добу відновлено для 52 тисяч споживачів

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За минулу добу відновлено електропостачання понад 51,9 тис. українських споживачів.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Зокрема, у Чернігівській області – 13 тис. споживачів, Дніпропетровській – 10,1 тис., Київській – 8,6 тис., Луганській – 6 тис., Харківській – 5,5 тис., Донецькій – 4,8 тис., Миколаївській – 2,3 тис., Запорізькій – 1,6 тис. абонентів.

Газопостачання відновлено 4,6 тис. споживачів.

Станом на 13 квітня в Україні залишаються знеструмленими близько 950 населених пунктів, загалом близько 765,1 тис. споживачів. Без газопостачання залишаються понад 289 тис. абонентів.

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