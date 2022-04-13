Кількість вакансій в Україні скоротилася у 19 разів, – кадровий портал

Якщо загалом на українському ринку праці кількість вакансій порівняно з минулим роком скоротилася у 19 разів, то в Києві кількість пропозицій роботи впала в 30 разів.

Про це повідомив кадровий портал grc.ua, передає Інтерфакс-Україна.

При цьому наголошується, що нинішня криза на ринку праці найважча за останні 10 років. Це видно з того, яку частину всіх актуальних вакансій в Україні займають столичні пропозиції – у квітні їх лише 37%, причому з початку війни частка вакансій по Києву зменшується.

Якщо раніше столиця була найбажанішим місцем пошуку роботи у претендентів через високі зарплати, то сьогодні в Києві пропонують не найвищу оплату праці, проте столиця залишилася лідером за кількістю пропозицій, зазначається в прес-релізі.

Найбільше відкритих вакансій у столиці, як і до війни, пропонують компанії ІТ-галузі. Для спеціалістів сфери інформаційних технологій, інтернету та телеком-індустрії відкрито 29,4% вакансій, актуальних у квітні у Києві.

На другому місці за запитом у столиці працівники сфери продажу – 14% вакансій. Затребувані також маркетологи, SMM-фахівці, PR-фахівці та спеціалісти у сфері реклами – 11,6%. Традиційно є пропозиції для фармацевтів (7,3%) та працівників сфери логістики та транспорту (4,2%).

Не найкращий час для працевлаштування порівняно з довоєнним часом для керівників та топ-менеджерів – усього 2% всіх актуальних пропозицій у Києві.

Найменше підшукують кадри сфера туризму, готелі, ресторани (1,8%), банківська сфера (1,5%). У цьому ж списку найменш затребуваних пропозицій у Києві – фахівці з підбору та управління персоналом (0,8%), сфера видобутку сировини (0,3%), наука та освіта (0,3%), а також працівники з інсталяції та сервісу (0,3%), автомобільний бізнес (0,2%), закупівлі (0,2%) та кадри з безпеки (0,2%).

Незважаючи на роботу в умовах війни, більшість пропозицій у столиці передбачають повний робочий день (59%), тоді як дистанційну роботу пропонують 33% роботодавців, по 4% вакансій – зі змінним чи гнучким графіком роботи.

Війна далася взнаки і на київських зарплатах. Якщо довгі роки у столиці були найвищі зарплати, то зараз вони помітно впали. У Києві середня зарплата у квітні становить 25 тис. грн. Водночас у Львівській області у середньому платять 28,3 тис. грн., у Дніпропетровській області – 26 тис. грн., на Одещині – 26,4 тис. грн.

Третина пропозицій київських компаній передбачає віддалений формат роботи, тобто претендувати на працевлаштування у них можуть претенденти, які перебувають і в інших містах, або навіть за кордоном. Це збільшує доступ до таких вакансій для українців, які через війну були змушені покинути країну та опинилися за кордоном, але стикаються з проблемою працевлаштування там. Вони можуть працювати віддалено у компаніях в Україні.

Найбільше віддаленої роботи зараз для кандидатів зі сфери ІТ – 44% усіх актуальних пропозицій у квітні. Як зазначають експерти, ця сфера завжди лідирувала за можливим пропозицією працювати віддалено, без прив'язки до міста чи країни.